Мать Бони подала в суд на пластического хирурга после неудачной операции

Мать известной модели и блогера Виктории Бони, Галина, приняла решение подать исковое заявление против доктора Максима Иванчука после неудачных хирургических манипуляций, которые оставили ей серьезные косметические и медицинские последствия.
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