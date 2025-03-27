Трамп: присоединение Гренландии к США в интересах самой Дании

REUTERS/Evelyn Hockstein Соединенным Штатам необходимо присоединение Гренландии для обеспечения национальной и международной безопасности, что в том числе и в интересах Дании, заявил американский президент Дональд Трамп.
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