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Трамп: присоединение Гренландии к США в интересах самой Дании

Трамп: присоединение Гренландии к США в интересах самой Дании

REUTERS/Evelyn Hockstein Соединенным Штатам необходимо присоединение Гренландии для обеспечения национальной и международной безопасности, что в том числе и в интересах Дании, заявил американский президент Дональд Трамп.

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