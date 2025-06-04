Три полоски на кедах под теплым дождем: как вписать спортивную обувь в летний образ

Кеды — не просто обувь, а культурный маркер, символ свободы и городской легкости. Летом они особенно актуальны: комфортные, универсальные и стильные, они легко становятся частью как расслабленного образа на выходные, так и продуманного урбанистического гардероба.
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