Перелыгин: украинские аферисты крадут деньги у жителей Западной Европы

Телефонные аферисты из Украины начали красть деньги у жителей Западной Европы. Об этом РИА «Новости» рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мишустин обновил ...
- В тяжелом состоян...
- ЛС Рудковская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым