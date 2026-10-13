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Татар-информ

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Казанца судят за демонстрацию символики АУЕ*

Казанца судят за демонстрацию символики АУЕ*

В Кировском районном суде сегодня стартовал процесс над казанцем Рафаэлем Багировым. Его судят за демонстрацию экстремистской символики.

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