Кононов: «Трансфер Сперцяна в «Аль‑Ахли» считаю положительным. У них чемпионат не слабее РПЛ»

Российский тренер Олег Кононов высказался о переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль‑Ахли».Российский тренер Олег Кононов высказался о переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль‑Ахли».