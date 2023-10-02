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Минобороны дал разъяснения по осеннему призыву

Минобороны дал разъяснения по осеннему призыву

Осенний призыв в РФ стартует 1 октября во всех российских регионах, включая новые субъекты России. Начало отправок призывников со сборных пунктов ожидается с 16 октября 2023 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает «Взгляд».

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