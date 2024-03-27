Прирост разведанных запасов золота в России в 2023 году значительно превысил показатели его добычи

В прошлом году прирост разведанных геологами запасов золота в России составил более 700 тонн. При этом предварительные результаты по добыче этого драгоценного металла в 2023 году, по данным Минприроды РФ, оцениваются в 421,8 тонны.
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