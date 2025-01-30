ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта за поджоги по заданию СБУ

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Подмосковье гражданина России, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 и 2024 годах устроил ряд диверсионно-террористических актов.
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