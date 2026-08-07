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СКА может обменять Бландиси в «Барыс». Клуб из Казахстана хочет также денежную компенсацию («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», СКА может обменять форварда Джозефа Бландиси в « Барыс ». Отмечается, что зарплата игрока 32-летнего канадца в размере 50 млн рублей осложняет сделку.

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