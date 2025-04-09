Собственную жизнь на Украине приходится покупать многократно, но гарантий никаких

﻿﻿Украинская полиция не будет мобилизовать этих людей, если они дадут им взятку. Об этом сообщил в социальных сетях военнослужащий 46-й бригады Вооруженных сил Украины, бывший начальник Каменского райотдела милиции Сергей Лукашов.