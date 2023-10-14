В комментариях к моей предыдущей заметке, в которой я рассказывал о девушках в израильской армии, нашлось немало таких, которые вообще ставят под сомнение иудейское происхождение многих из "солдат".
Почему в армии Израиля так много славянок
Комментарии
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Вадим Филин
Что подтверждает что на фото славянки?
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18 час.
михаил левченко
Что за звание у девушек, что на танцах изображено, каких войск береты? Спасибо
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13 час.
мл
михаил левченко
Прошу прощения, тагах конечно же
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13 час.
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