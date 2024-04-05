Регулярные умеренные тренировки могут быть полезны при постковидном синдроме

Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из Каролинского института в Стокгольме, Швеция, людям, страдающим от длительных последствий COVID-19, известных как постковидный синдром, не следует полностью отказываться от физических упражнений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии