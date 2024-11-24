«Черная пятница» приближается — бонусная скидка на S.T.A.L.K.E.R. 2, Resident Evil 4 Remake, Rem...

«Черная пятница» приближается — бонусная скидка на S.T.A.L.K.E.R. 2, Resident Evil 4 Remake, Remnant 2 и другой топчикВ честь приближающейся «Черной пятницы» с бонусной скидкой стали доступны многие новые игры для Steam, GOG и консолей.