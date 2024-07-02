Врачи с сентября смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

Врачи с 1 сентября смогут лечить онкобольных вне инструкции, об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.
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