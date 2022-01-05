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Мама сказала дочуркам, чтобы они никуда не уходили и она скоро вернется. Поправила воротник дорогой шубы и ушла в магазин за конфетами. Больше девочки ее не видели, но спустя годы …

Мама сказала дочуркам, чтобы они никуда не уходили и она скоро вернется. Поправила воротник дорогой шубы и ушла в магазин за конфетами. Больше девочки ее не видели, но спустя годы …

Алиса стояла, крепко вцепившись в ручку чемодана. Папа ушел. А теперь еще и мама собралась уходить. Мама недовольно поправила воротник своей шубы и сказала девочкам, чтобы те ждали ее и никуда не уходили.

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