В министерство здравоохранения Челябинской области пришли ревизоры

В министерство здравоохранения Челябинской области пришли контролеры. Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Контрольно-счетной палате, началась проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Будут проанализированы расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием; проверено, соблюдаются ли требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ; оценено выполнение мероприятий регионального проекта.