В Свердловской области решают кадровый вопрос

Свердловская область является одним из крупнейших промышленных регионов нашей страны. На сегодня более 420 тысяч человек, или 18% от всего трудоспособного населения, занято именно в промышленном комплексе региона.
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