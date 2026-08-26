Депутат Делягин предложил торжественно вручать паспорта в Москве

Депутат Михаил Делягин предложил мэру Москвы Сергею Собянину организовать торжественное вручение первых паспортов 14-летним москвичам с памятными подарками для укрепления патриотизма и повышения значимости события в жизни молодежи.
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