Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    И правильно. Ибо нех.Экс-биатлонист Ва...
  • Юрий Вершинин
    А за что это этим идиотам такие преференции?Нет уж. Раз завезли миллионы мастурбеков, так и пускай тоже в лучшем случ...Член Госдумы Оста...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Блохэрша жидовка сожгла Российский паспорт перед бегством в жидяиль .Блогершу Евгению ...

Член партии "АдГ" Шмидт: Вэнс может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Член партии "АдГ" Шмидт: Вэнс может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Немецкий политик, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в беседе с РИА Новости заявил, что в случае победы республиканцев на выборах в США сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, прагматично смотрит на безопасность в Европе, и это вызывает надежду на положительные изменения в подходе Вашингтона к конфликту на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх