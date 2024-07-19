Член партии "АдГ" Шмидт: Вэнс может помочь в урегулировании конфликта на Украине

Немецкий политик, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в беседе с РИА Новости заявил, что в случае победы республиканцев на выборах в США сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, прагматично смотрит на безопасность в Европе, и это вызывает надежду на положительные изменения в подходе Вашингтона к конфликту на Украине.