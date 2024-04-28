Приметы 29 апреля в день Арины урви берега подскажут каким будет урожай Елена ЗимоглядПравославные верующие в России и за ее пределами отмечают в 29-й день апреля память трех святых сестер — Арины, Хионии и Агапии, которые были жертвами преследований за свою веру в III веке в Италии.