Суд ФРГ назначил 16 заседаний с 14 октября по 17 декабря по "Северным потокам"

Высший земельный суд немецкого Гамбурга назначил 16 судебных заседаний в период с 14 октября по 17 декабря 2026 года по делу о подрыве «Северных потоков».
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