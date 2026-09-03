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Суд ФРГ назначил 16 заседаний с 14 октября по 17 декабря по "Северным потокам"

Суд ФРГ назначил 16 заседаний с 14 октября по 17 декабря по "Северным потокам"

Высший земельный суд немецкого Гамбурга назначил 16 судебных заседаний в период с 14 октября по 17 декабря 2026 года по делу о подрыве «Северных потоков».

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