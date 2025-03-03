Халатность на грани фантастики: как могли пропасть уникальные чертежи космического корабля с грузоподъемностью в 15 раз больше существующих Ольга БезродняяВ последние дни Казань оказалась в центре внимания после того, как стало известно об исчезновении чертежей уникального космического корабля «Энергия».