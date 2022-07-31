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Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Vincent Isore via /imago-images.de / globallookpress Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к согражданам выразил благодарность российской стороне, которая поддержала Белград в ситуации с эскалацией вокруг самопровозглашенного Косово.

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