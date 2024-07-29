Дети в Северном познакомились с творчеством известного мультипликатора

Дошколята отделения при школе № 709 в районе Северный познакомились с творчеством детского писателя, художника-иллюстратора и режиссера-мультипликатора Владимира Сутеева, стихи, сказки и мультфильмы которого всем очень хорошо знакомы.
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