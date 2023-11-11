Завершён ремонт ещё одного подземного перехода в столице

Завершены ремонтные работы ещё одного пешеходного перехода в столице, сообщает Noi.md. Речь идет об объекте на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Чуфля, возле выставочного центра «Константин Брынкуш».
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