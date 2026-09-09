В Великобритании более 2 тысяч рейсов отменили из-за технического сбоя

В Великобритании за два дня отменили более 2 тысяч авиарейсов. Причиной стал технический сбой в работе Национальной службы управления воздушным движением (Nats), пишет The Guardian.
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