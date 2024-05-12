Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном преступлений Киева

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила произошедший в Белгороде удар ВСУ и заявила, что этот теракт — очередное кровавое звено в цепочке украинских преступлений.

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