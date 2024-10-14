СК возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин»

После обрушения декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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