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СК возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин»

СК возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин»

После обрушения декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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