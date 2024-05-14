Google исправил критическую уязвимость в браузере Chrome

Компания Google обнаружила критическую уязвимость в своем браузере Chrome. По данным Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), уязвимость была в визуальном компоненте и уже устранена.
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