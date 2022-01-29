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Вирусолог Сергей Нетесов: пятая волна COVID-19 может затянуться до четырех месяцев

Вирусолог Сергей Нетесов: пятая волна COVID-19 может затянуться до четырех месяцев

Пятая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться и быть долгой. Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов полагает, что пятая волна коронавируса может продлиться «два-три-четыре» месяца.

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