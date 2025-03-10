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Коррозия сварного шва — причины дефекта и методы защиты

Коррозия сварного шва — причины дефекта и методы защиты

Технология сварки - один из наиболее эффективных и экономичных методов соединения деталей из металла, который применяется в строительстве, приборо- и машиностроении, энергетике, транспортной отрасли и других областях народного хозяйства.

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