Коррозия сварного шва — причины дефекта и методы защиты

Технология сварки - один из наиболее эффективных и экономичных методов соединения деталей из металла, который применяется в строительстве, приборо- и машиностроении, энергетике, транспортной отрасли и других областях народного хозяйства.
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