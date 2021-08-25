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Уговоры кончились. Россия наконец-то объявила войну всей украинской элите

Уговоры кончились. Россия наконец-то объявила войну всей украинской элите

Россия долго запрягает, но уж если берётся за санкционные списки, то мастерит их так, что не остаётся живого места.

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Александр Иванов
Хорошо, а чем все это конкретно выражается??
игорь поляков
Все вранье их бизнес в РФ как процветал так и будет,это что война?
валерии темников
.....Игорь, зашёл я в википедию посмотреть чем же мы конкретно торгуем с хохлами....её ма ё! Список из 99 пунктов! Ну ладно. многое можно где то перекупить, но есть пункты от которых мы пока зависим от них. Пока своё не готовы производить ... Перечислять не буду.Если интересно найдёшь там сам. Что то торгуется открыто, а что то через прокладки.... Вот потому то и разрешается хохлам иметь свой бизнес в России. Они под видом продукции этих фирм завозят санкционку к нам, мы к ним.... Бизнес есть бизнес.
людмила
То есть википедия украинская и свеженькая? Потому что я не знаю, чем могут поделиться сейчас украинцы. У них и сала с картошкой маловато уже. Чем, просто интересно. Если это украинская википедия, то сплошное вранье.
Рафаэль Осэлэдко
Откуда все знаешь?Или лично курируешь этот вопрос?Пиздун!
игорь поляков
Хохол?
мирас Закироув
Конфискация ,тогда будет понятно!
Вячеслав Кормилицын
Ну все правильно сделали, так надо и продолжать.
Владимир Ершов
Давно пора.
patentlil
И что? Они плакать начнут и приползут с извинениями? Чушь, деньги они сделали и продолжат делать в том же духе.
Анатолий Анатольев
Маловато!!!!!
Владимир Домнин
И чем же обусловлено, что так "долго запрягали"? Приходит на ум пословица: Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Видимо, надо создать видимость, а то могут возникнуть подозрения.
людмила
А зелю нельзя в этот список? Чтоб, козел, потерял квартиру в Крыму.
Юрий Кушнарев
глядя на наши власти дипломатические и иные диву даёшься - разве можно быть такими наивными или тупыми? В условиях объявленной холодной войны с таким пиететом и толерантностью относиться к врагам России, это что?Нам путин и лавров вовсе не отвечают,или отвечают туманно - дескать не ваше холопье дело геополитика
игорь проказов
правильно отвечают ты кто министр чего нибудь
Любовь
После оскорбления Путина на репетиции парада , Россия вообще должна прекратить общение с руководством Украины Одно дело безмозглые фанаты болельщики кричат, другое дело, войска под официальным командованием.. Интересно , если бы они крикнули такое про Байдона , как бы Штаты отреагировали
Александр Киевская Русь
По моему, российские политики витают в облаках. Украинскому олигархату от всех этих санкций ни холодно, ни жарко. Они и без них не едут в Россиию, ибо ненавидят все российское. Они прекрасно живут на свою гиперзарплату, свободно едут в Европу или другую часть света. В Россию им просто не надо ехать, ибо там у них нет интересов.
Vasily Golov
В Украине предприятий с российским капиталом ноль,в России с украинским капиталом др 500 малых,средний и больший предприятий. Олигархи вложились и по нулям.Украина отобрала два ПНЗ. Лисичанский и Кременчугский. Мы все толкуем о едином народе.Украинцы хотят был одним народов. Украинизация русского.венгерского и польского населения сразу после ВОВ.
Sergey Ivanov
Это- то Россия проснулась? Если и проснулась- то только наполовину. Потому, что то, что творится на Украине- творится и в самой России! А потому объявлять войну «элите» стоит сначала в России, а уж потом в Украине. Как говорится, «Врач, исцелись сам!».
Алла Дубинина
Хорошо, что правильная мысля хоть и приходит опосля, но все же пришла.
Юрий Николаев
Это конечно отлично, что наконец то принимаются какие то МЕРЫ. Но это всего лишь ПОЛУМЕРЫ! А вот настоящие МЕРЫ будут ТОГДА, КОГДА прекратится ВСЯКАЯ торговля на крови с этим недогосударством!!!
А Кудасов
Ну составили список и что? Как в анекдоте: "... верните или будет то, что было вчера. А что вчера было? Ничего не было".
Александр Киевская Русь
А украинский Васька слушает да ест. Украинский олигархат отреагирует только тогда, когда возникнет угроза их деньгам! Это единственное, что их волнует. Пусть хоть весь мир воюет, они не шевельнутся, пока нет угрозы их финансам. - США глубоко начхать хотели на законы и мнения других стран. Если есть интересы в других странах, они, спокойно вводят свои войска в другие страны и устанавливают свои законы. Нужно повоевать - воюют с местной самодеятельностью и устанавливают свой режим. - А Россия в таких случаях показывает пример уважения к другим странам, когда с Украиной давно уже пора и власть употребить! Усилить армию Донбасса и пусть Донбасс покончит с бандеровской нечистью.

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