НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Сперцян признан лучшим полузащитником сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. Хавбек «Краснодара» обошел Батракова и Вендела

Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ. Экс-капитан « Краснодара », перешедший в « Аль-Ахли » в это трансферное окно, получил награду в рамках премии WINLINE Герои РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии