Политолог о ЕГЭ: «Позволяет поступать и бороться с коррупцией»

23 мая начинаются первые экзамены по системе ЕГЭ – по географии, литературе и химии. Доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров рассказал, почему используется ЕГЭ и в чем преимущества этой формы экзамена.