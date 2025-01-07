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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Сафронов про Акользина: «Не совсем типичный игрок для СКА. Ротенберг любит техничных, быстрых нападающих. Но такого силового форварда не хватало»

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмена из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.

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