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Кофе, подсластители, стресс и одиночество: Учёные выяснили, что больше вредит мозгу

Кофе, подсластители, стресс и одиночество: Учёные выяснили, что больше вредит мозгу

Что сделать, чтобы мозг работал на максимальной скорости? И какие продукты могут оказать влияние на человеческий мозг, выяснили польские учёные.

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