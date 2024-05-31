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Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками

Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками

Майор Гром нaши брaвые ребятa очень отменно откaлибровали секретный центр с зaпадными советникaми.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Надо хуситам не баржу подогнать, а усадить их в генштаб
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16 час.
W
Walery
Хуситам необходимо предоставить средства для утилизации американских авианосцев.  Данный факт быстро вправит янкам мозги.  Кстати, умник тихонов.., следующий раз пишите &quot;Генштаб&quot; с большой буквы!  Или ты... не русскую школу заканчивал?
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13 час.
Борис Леонтьев
Хуситам надо просто толково объяснить, что не надо просто палить в сторону авианосца. На нём есть только две достойные цели ЦУП и полётная палуба. После их поражения авианосец просто станет баржей-тюрьмой для нескольких тысяч заключённых. Ну и ракет соответствующих для этого подарить со словами: &quot;Эти ракеты теперь стали вашими и можете палить ими куда хотите!&quot;
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13 час.

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