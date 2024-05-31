Майор Гром нaши брaвые ребятa очень отменно откaлибровали секретный центр с зaпадными советникaми.
Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Надо хуситам не баржу подогнать, а усадить их в генштаб
Ответить
16 час.
W
Walery
Хуситам необходимо предоставить средства для утилизации американских авианосцев. Данный факт быстро вправит янкам мозги. Кстати, умник тихонов.., следующий раз пишите "Генштаб" с большой буквы! Или ты... не русскую школу заканчивал?
Ответить
13 час.
Борис Леонтьев
Хуситам надо просто толково объяснить, что не надо просто палить в сторону авианосца. На нём есть только две достойные цели ЦУП и полётная палуба. После их поражения авианосец просто станет баржей-тюрьмой для нескольких тысяч заключённых. Ну и ракет соответствующих для этого подарить со словами: "Эти ракеты теперь стали вашими и можете палить ими куда хотите!"
Ответить
13 час.
Свежие комментарии