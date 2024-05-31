Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками

Борис Леонтьев

Хуситам надо просто толково объяснить, что не надо просто палить в сторону авианосца. На нём есть только две достойные цели ЦУП и полётная палуба. После их поражения авианосец просто станет баржей-тюрьмой для нескольких тысяч заключённых. Ну и ракет соответствующих для этого подарить со словами: "Эти ракеты теперь стали вашими и можете палить ими куда хотите!"