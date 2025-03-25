Удача и благоприятные события для знаков зодиака в апреле 2025 года: когда звезды станут на сторону некоторых из нас Елена ГалицкаяАстрология утверждает, что звезды и планеты имеют огромное влияние на наши жизни, а их взаимодействие с каждым знаком зодиака может предсказывать удачу или сложности.
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