Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада

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лина любимцева

Ассанжа удерживают противозаконно! Он не давал США, или кому-либо еще из стороны, его удерживающей, подписку "о неразглашении тайн США", а Англия - вассал США, подчиняется американским противозаконным требованиям, а значит тоже является соучастником преступления о НЕЗАКОННОМ ЗАДЕРЖАНИИ и удерживании В НЕВОЛЕ... А "международный уголовный суд" МОЛЧИТ!! Холуи!!.... ТРЕБУЮ СВОБОДУ АССАНЖУ!!