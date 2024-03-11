Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал ситуацию с основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада.
Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ассанжа удерживают противозаконно! Он не давал США, или кому-либо еще из стороны, его удерживающей, подписку "о неразглашении тайн США", а Англия - вассал США, подчиняется американским противозаконным требованиям, а значит тоже является соучастником преступления о НЕЗАКОННОМ ЗАДЕРЖАНИИ и удерживании В НЕВОЛЕ... А "международный уголовный суд" МОЛЧИТ!! Холуи!!.... ТРЕБУЮ СВОБОДУ АССАНЖУ!!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии