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Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада

Володин назвал ситуацию с Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал ситуацию с основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем примером подлости и лжи стран Запада.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ассанжа удерживают противозаконно!   Он не давал США, или кому-либо еще из стороны, его удерживающей,  подписку &quot;о неразглашении тайн США&quot;, а Англия - вассал США, подчиняется американским противозаконным требованиям, а значит тоже является соучастником преступления о НЕЗАКОННОМ ЗАДЕРЖАНИИ и удерживании В НЕВОЛЕ... А &quot;международный уголовный суд&quot; МОЛЧИТ!! Холуи!!.... ТРЕБУЮ СВОБОДУ АССАНЖУ!!
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