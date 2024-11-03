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Медиа-группа «ПортНьюс»

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Из Санкт-Петербурга стартовала 70-я Российская антарктическая экспедиция

НЭС «Академик Федоров» доставит участников сезонных работ и груз для обеспечения станций.

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