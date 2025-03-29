Global look press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Пленный украинский боевик из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Константин Харитонов рассказал, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) набирают женщин из мест лишения свободы.
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