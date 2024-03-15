📌В Крыму 3863 наблюдателя будут находиться на избирательных участках Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
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📌В Крыму 3863 наблюдателя будут находиться на избирательных участках Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.