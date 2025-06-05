Орловцы требуют спасти реку Сосна

К губернатору Клычкову обратились жители Ливен. Их крайне беспокоит состояние реки Сосна. «SOS. Спасите реку Сосна! Она критически обезвожена, вроде что-то начинали делать, но потом всё затихло! Срочно необходима очистка реки», — обратились к региональному главе ливенцы.