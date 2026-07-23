Любушкин о переходе в «Нэшвилл»: «Выбирать не приходилось – не прописан запрет на обмен. «Предаторс» всегда были в числе приоритетов»

Защитник Илья Любушкин рассказал о своем обмене из « Далласа » в «Нэшвилл». — Как возник вариант с «Нэшвиллом»? Были иные варианты продолжения карьеры? — В принципе «Даллас» мог меня в любую команду обменять, поскольку в моем контракте не прописан запрет на обмен.