Депутаты думы ХМАО потребовали от Кухарука подключить Счётную палату к контролю за реализацией проекта «Корпорации СТС»

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа потребовали от губернатора Югры Руслана Кухарука предусмотреть возможность проведения Счетной палатой ХМАО аудита по использованию предоставленной из бюджета субсидии «Корпорации СТС» в рамках реализации проекта по производству дизельного топлива из старых покрышек.