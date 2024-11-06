Депутаты думы ХМАО потребовали от Кухарука подключить Счётную палату к контролю за реализацией проекта «Корпорации СТС»

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа потребовали от губернатора Югры Руслана Кухарука предусмотреть возможность проведения Счетной палатой ХМАО аудита по использованию предоставленной из бюджета субсидии «Корпорации СТС» в рамках реализации проекта по производству дизельного топлива из старых покрышек.
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