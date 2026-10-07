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Новости Тамбова

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Пушкинская библиотека стала лауреатом конкурса "Книга года"

Пушкинская библиотека стала лауреатом конкурса "Книга года"

Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина вошла в число лауреатов престижного конкурса "Книга года".

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