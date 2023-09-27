РИА «Новости»: форум «Пояса и пути» сможет помочь разрешить кризис на Украине

Форум «Один пояс, один путь» может создать условия для урегулирования украинского кризиса политическим путем, заявил РИА «Новости» старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан.
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