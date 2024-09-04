Захарова с иронией прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 сентября на брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ) иронически отреагировала на новость о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.
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