«Трудоустрою земляка, недорого»: мигранты уже сами начали легализовывать гастарбайтеров в России. Издание «Царьград» опубликовало журналистское расследование, которое раскрывает подобные схемы.
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С ума сойти. Все пишут в открытой форме, эти "ответственные" заколачивают бешенные бабки, многие контролирующие организации об этом знают и....все продолжается. А потом удивляемся откуда берутся эти ДРГ, другие группировки разного плана, а в итоге страдают простые люди, которые не защищены законами никак. Врачи- мигранты, службы полиции- мигранты, которые получили гражданство простым путем за взятки, а сами едва владеют русским языком. Доколе? Когда придет конец этим всем коррупционным схемам? Мы на Донбассе не могли получить российское гражданство в течение 3 лет и более, такие были проволочки, очереди. А эти- пожалуйста... правда, мы платили только госпошлину за получение документа...
В 90-х когда устраивался на подработку,тоже сразу писал заявление на увольнение, без числа!
И что, министр не при делах? Кто в это поверит.